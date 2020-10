Desde que renunció al Cantando 2020, Alex Caniggia no deja de tirar críticas para todos lados. Su salida del show fue un escándalo: no apareció y dejó a su compañera llorando en el estudio. El mediático tuvo un fuerte enfrentamiento con Oscar Mediavilla y no toleró los insultos que recibió por parte del jurado. Después de la pelea, decidió irse. Mientras hablaba acerca de esto en un programa, aprovechó para insultar a Lizardo Ponce.

Al otro día del cruce con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia dijo en Los Ángeles de la Mañana que iba a renunciar. Sin embargo, no lo hizo formalmente por lo que la productora no lo tomó como cierto. Desde el Cantando 2020 le dieron la opción de, si se arrepentía, seguir en el certamen. La condición que debía cumplir era ir al piso antes de la eliminación de una pareja. Finalmente, no apareció y lo despidieron.

La celebridad del momento le concedió una entrevista a Juan Pablo Godino donde conversaron sobre su salida y otro participante. El periodista le consultó a Alex Caniggia acerca de qué piensa de Lizardo Ponce, influencer y concursante del Cantando 2020. La pregunta tomó por desprevenido al mediático que solo respondió: “Para mí ni fu ni fa ese pibe, no lo registro”. No obstante, aclaró lo que piensa de él. “Es un queso”, dijo.

Respecto a si su salida fue una renuncia o un despido, Alex Caniggia dejó en claro: “A mí no me eliminaron, yo renuncié. Lo que digo lo cumplo, no va conmigo si digo que renuncio y después vuelvo”. Acerca del motivo que lo llevó a irse, se refirió a Oscar Mediavilla. “Renuncié por él. Él no me clasifica si canto bien o mal. Si yo canto para el orto bueno que me ponga un 0, pero yo la vengo rompiendo y debería ser otro el puntaje, un 5, 6, 7 o 10”, aseguró.

Luego, volvió a compararse con Oscar Mediavilla, a quien lo señaló de vivir de su esposa, la cantante Patricia Sosa. “Yo hago de todo, youtuber, twitter, instagramer, pero no soy influencer. Eso de influencer no me va. Hago Realitys como Caniggia Libre, también hice películas y soy cantante de trap en Youtube”, sostuvo. Sobre el productor, manifestó: “Él en cambio no hace nada, vive de la mujer”.