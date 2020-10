Pese a su fama –o debido a ella- Abel Pintos es reservado con su vida íntima. Inclusive, ocultó durante seis años el hecho de que estaba en pareja. No obstante, desde que anunció que estaba esperando a su primer hijo no dejó de hablar de sus sentimientos sobre él. En todo momento en cantante se mostró entusiasmado con la paternidad. Finalmente, su hijo nació y compartió la primera foto que se sacó junto a él.

Agustín Pintos Calabrese nació el miércoles a las 19.30 horas. El encargado de dar el anuncio fue Ángel De Brito. “Abel Pintos fue papá. Nació a las 19.30, en Resistencia”, informó el conductor del Cantando 2020 y de Los Ángeles de la Mañana. El niño es chaqueño, al igual que su madre, Mora Calabrese. Chaco es, además, el lugar donde Abel y Mora se conocieron, cuando él fue a dar un show.

En “El amor después del amor” Fito Páez incluyó su tema “Un vestido y un amor”. En una parte de la canción, el artista expresó: “Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma”. Esta fue la frase que Abel Pintos eligió para darle la bienvenida a este mundo a su primer hijo, Agustín. El cantante publicó una foto en la que sale él junto a su familia: su novia y su hijo.

Abel Pintos y Mora Calabrese se conocieron en 2013 en Chacho, en un recital del músico. Mantuvieron oculta del espectáculo la relación durante muchos años y, poco tiempo después de darla a conocer, anunciaron que esperaban un hijo juntos. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción”, dijo el cantante en ese momento.

El deseo de Abel de ser padre era tal que, antes de que naciera, le escribió una canción. «Había soñado que estaba jugando a las escondidas con mi hijo Agustín que está por nacer. Escuchaba sus pasos, pero no lo veía. Me desperté con una sensación muy hermosa. Llamé a mi hermano Ariel y le mostré lo que había escrito. Me dijo que iba a escribir la música y a la noche ya la teníamos”, confesó el músico sobre su éxito “Piedra Libre”.