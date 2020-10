El Mono de Kapanga estuvo veintidós años casado con la madre de su hijo. Con ella compartió la mayor parte de su vida y aún sostiene que está agradecido por eso. Sin embargo, el cantante tuvo otro amor que lo marcó para siempre: Andrea Rincón. Tuvieron un romance intenso, pero que duró poco tiempo. Cuando se separaron ninguno dio detalles, pero ahora el rockero reveló el motivo que acabó con su relación.

Martín Fabio, conocido como El Mono de Kapanga, ingresó a la farándula por su corta participación en Masterchef Celebrity. Solo estuvo dos semanas en el programa, pero alcanzó para que vuelva a aparecer en la pantalla chica. En esta ocasión, habló en una entrevista sobre su romance con Andrea Rincón. Al iniciar su relato, lo primero que marcó es que con ella le pasó «algo muy loco».

«Hacía 22 años que yo estaba en pareja, me había separado, la conocí a Andrea y en esos primeros momentos, lo único que quería es volver con mi familia. Yo quería tener a mi familia nuevamente», comenzó relatando El Mono. «Yo recién me había separado cuando la conocí y el de ella fue un apoyo moral y psicológico que no me lo dio nadie. Las primeras veces que nos vimos, sólo tomamos café y charlamos», explicó.

Con respecto al tiempo que compartió en pareja con ella, el rockero sostuvo: “Fue fugaz lo que duró, pero le tengo que agradecer. “Andrea me abrió los ojos, me escuchó y la verdad es que tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo”, dijo El Mono de Kapanga sobre Andrea Rincón. En los premios Martín Fierro 2017 blanquearon su relación con un beso, pero a las dos semanas terminaron la relación.

Ninguno de los dos explicó el motivo por el cual decidieron separarse. Ahora, tres años después, contó la razón, que está completamente ligada a su carrera. «Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien», cerró El Mono de Kapanga.