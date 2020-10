José María Listorti está viviendo una travesía con su contagio de coronavirus. Desde que contrajo la enfermedad su estado de salud ha ido empeorando. Empezó con síntomas leves que fueron agravándose hasta que tuvo que ser internado por recomendación de su médico. Pese a estar recibiendo asistencia constante en el sanatorio, se complicó y le tuvieron que poner un respirador.

José María Listorti fue diagnosticado con coronavirus hace una semana. Desde entonces comparte sus “partes de salud” en Instagram. A través de videos y fotos mantiene a sus seguidores actualizados sobre cómo va atravesando la enfermedad. Grabó el primer video desde su dormitorio, donde estaba aislado y solo para no contagiar a su familia. Luego, empezó a subirlos desde el sanatorio.

En el último posteo que hizo para informar su estado de salud comentó que tuvo que recibir oxígeno. “Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre”, indicó el humorista. “Estoy emocionado por los empleados de la salud, por la dedicación y el amor que le ponen”, añadió.

Asimismo, se dirigió a sus seguidores y les dijo: “Gracias a todos por los mensajes, falta menos”. Antes de concluir con su mensaje, aprovechó para pedirles a sus fans que no subestimen a la enfermedad. El primer síntoma que tuvo José Martía Listorti fue fiebre, a lo que le siguió la pérdida de gusto. Como la fiebre no paraba y el malestar no cesaba, su médico le recomendó hacerse estudios que confirmaron una neumonía bilateral.

La espora de José María Listori también fue diagnosticada con covid-19 días después que él. Cuando el conductor de Hay Que Ver fue internado ella se quedó sola con los hijos. Hasta el momento, ninguno de los niños ha presentado síntomas. El comediante había comentado que era un problema darles de comer a sus hijos ya que tenían que cuidarse de no contagiarlos.