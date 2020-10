Llorando frente a las cámaras Melina De Piano se despidió del Cantando 2020. La cantante hacía dúo con Alex Caniggia, quien decidió no seguir en el certamen. La pelea del mediático con Oscar Mediavilla finalizó con su renuncia y su compañera se vio completamente afectada. En su última noche como participante, la joven contó el problema que implica para ella irse. Karina La Princesita quedó conmovida y se contactó con ella.

“Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo, porque creo que cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama y no tener que estar buscando boliche por boliche cantando dónde sea», expresó entre lágrimas Melina De Piano la noche en la que Alex Caniggia no se presentó y ambos quedaron eliminados.

Fue un duro momento para Melina De Piano, quien tenía la esperanza de que su compañero se arrepienta de renunciar y aparezca. Finalmente, Alex Caniggia no se presentó y ella perdió el trabajo. Sin embargo, Karina La Princesita le ofreció su ayuda. «Ni bien terminó el programa me dijo ‘después hablamos’. Y al toque me mandó un mensaje», contó Melina en Los Ángeles de la Mañana.

La joven cantante contó las palabras de Karina La Princesita que le dieron un aliento. “Me voy a ocupar personalmente de ofrecerle algo laboral, quizá relacionado a lo mío. Voy a ayudarla», sostiene Melina que dijo la famosa cantante cumbiera. Mientras aún participaba del Cantando 2020, la excompañera de Alex Caniggia mostró su admiración por Karina en varias ocasiones.

«Ella me conocía por redes sociales, por ser fan de ella», contó. «Yo hacía shows y subía historias cantando temas de Karina», comentó Melina De Piano intentando explicar el motivo de su cercanía con La Princesita. «O hacía vivos en Instagram con sus canciones y la arrobaba, me conoció de esa manera», añadió. Además, aclaró que le gustan todas las canciones de la cumbiera.