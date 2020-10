El jurado de Masterchef Celebrity está compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. De los tres, el más severo es Martitegui. Es duro con todos los participantes, pero hay que tiene en la mira. En la gala del domingo hubo una gran tensión porque Fede Bal está en guerra con Germán Martitegui. El conflicto aumentó cuando llegó el momento de la evaluación del plato del actor.

Fede Bal quedó sentenciado a la gala de eliminación junto a otros participantes: Leticia Siciliani, Patricia Sosa, Rocío Marengo, Boy Olmi, Analía Franchín, y Vicky Xipolitakis. Los siete concursantes tuvieron que cocinar pescado para asegurar su permanencia en el programa durante una semana más. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no tuvo una noche ideal y en el proceso se cruzó a Germán Martitegui varias veces.

La tensión empezó cuando, una vez dada la consigna, Germán Martitegui preguntó a los participantes si quedó claro. Todos respondieron “sí, chef”, pero Fede Bal contestó: “Sí, señor”. Inmediatamente, el chef consultó quién fue y, sin miedo, el actor confesó que había sido él. “Yo. Usted es un señor, un señor chef”, dijo Fede. El jurado no contestó, pero después se acercó a él y el conflicto siguió.

“Le digo señor, pero es de una forma cariñosa”, le dijo Fede Bal a Germán Martitegui. Este solo atinó a decirle: “Soy un chef”. El participante, lejos de quedarse callado, insistió: “Pero es un señor chef”. “Un doctor es un doctor, no es un señor”, aseguró ya molesto el jurado. “Pero sigue siendo un doctor al mismo tiempo que es un señor”, retrucó el mediático y finalizó la conversación diciendo “bueno, no importa”.

Sin ánimos de frenar la pelea, Martitegui volvió por más a la mesa de Fede Bal y le preguntó sarcásticamente: “¿Qué hiciste, además de destrozar la mesada?”. “Hay un desorden tremendo”, reconoció y se disculpó con el chef. “’Hice lo que pude’”, no lo digas nunca más. Si esto es lo que podés…”, criticó el jurado. “No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’. ¿Algo más?”, contestó ofuscado el concursante.

El momento más duro de la noche para el conflicto entre Fede Bal y Germán Martitegui llegó cuando fue la hora de la presentación del plato y su respectiva devolución. El participante preparó tempura de corvina con champiñones y mayonesa de palta, filet de corvina al horno acompañado de papas y vegetales y corvina a la plancha con puré de papas; Martitegui se negó a probar el puré.

Fede Bal le preguntó si no iba a probar el puré de papas, a lo que el chef respondió: “No, ya conozco el gusto de la papa”. Luego, le dijo que su plato no era un puré, sino una papa pisada. “Pero le puse mucho amor”, protestó el actor y el jurado lo fulminó diciendo: “El amor no es un condimento”. “Hágame el favor de probarlo, no me merezco semejante desaprobación”., insistió, pero el chef volvió a negarse.