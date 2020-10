Una nueva celebridad se sumó a la guerra Nacha Guevara vs. Martín Baclini que inició junto con la participación del empresario en el Cantando 2020. Lourdes Sánchez decidió sumarse al conflicto entre el participante y la jurado. Sin embargo, lejos de tomar una postura conciliadora o intermedia, la conductora demostró claramente de qué lado está y no es precisamente con Nacha Guevara.

En La Previa del Cantando, programa conducido por Lourdes Sánchez, se presentó el debate sobre la tensión entre Martín Baclini y Nacha Guevara. Adabel Guerrero fue la primera en opinar al respecto. «A mí me parece una falta de respeto directamente. Alguien que está exponiendo el trabajo que hizo merece una devolución», manifestó de forma contundente la bailarina.

En sintonía con las palabras de la exparticipante del Cantando 2020 -eliminada a inicios de septiembre- Lourdes Sánchez opinó sobre Nacha Guevara. «A mí me parece ñoqui», dijo la conductora. «Viene, cobra un sueldo y no trabaja», aclaró. Sosprendido, Martín Salwe, otro de los presentes, preguntó: «¿Nacha es un ñoqui?». «Sí, en el caso de Baclini. Porque ¿cuál es el trabajo de un jurado? Puntuar al participante y dar una devolución», sostuvo Lourdes.

Para remarcar su postura y demostrar su apoyo hacia Martín Baclini, Lourdes Sánchez argumentó: «Con Cachete Sierra pudo darle una devolución y tampoco canta bien. Me parece que acá no hay igualdad de condiciones con Baclini«. La modelo hace referencia a que en la última presentación del empresario, Nacha decidió no darle una devolución por el enojo que le provocó al participante su crítica anterior.

«Están muy elegantes los dos. Como te escuché, y no quiero incomodarte, solo los voy a poner le puntaje», le dijo Nacha Guevara en su última performance. En ese momento Baclini le reclamó que puntuación era para la pareja, no solo para él, pero Nacha se burló y le dio una mínima devolución a la compañera del empresario. El conflicto inició cuando, en el debut de Martín Baclini, la jurado le puso un dos y le dijo que cantó «horrible».