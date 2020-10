Karina La Princesita hizo una gran trayectoria que la llevó a donde está hoy. De a poco fue escalando, no solo en el mundo de la música, sino también en el del espectáculo. Actualmente atraviesa uno de sus mejores momentos como jurado del Cantando 2020. Sin embargo, no olvida su pasado y suele traerlo seguido al presente. Por esto habló de su relación con El Polaco y remarcó lo que mucho que le perjudicaron sus errores.

El Polaco, que tiene un gran presente en Masterchef Celebrity fue pareja de Karina La Princesita durante muchos años. Inclusive, tuvieron a una hija juntos. Aunque hace varios años que se separaron, la jurado del Cantando 2020 recuerda lo que le hizo el cumbiero. La cantante, que fue pobre la mayor parte de su vida, debió afrontar el embarazo y los primeros años de crianza sola y sin dinero.

«Trabajé hasta los cinco meses de embarazo por necesidad, vivía con mis ahorros, me faltaban $500 para el alquiler y olvidate que tuviera para leche y pañales», contó Karina acerca de la dura situación que vivió al tener a su única hija cuyo padre es El Polaco. Sin embargo, aclaró que, pese a lo que vivió no le guarda rencor al cantante y actualmente no tienen una mala relación.

«Lo perdoné porque soy así, porque cada experiencia, buena o mala, a mí me forma, y yo me vuelvo más fuerte y puedo salir adelante y después de que digo las cosas, se me va, a veces el rencor hace que no se pueda vivir», confesó Karina La Princesita. Sobre cómo pudo salir de la situación, explicó: «Me enteré que ADI, te pagaba por ser intérprete y con eso pude pagar el alquiler y las cosas para Sol».

Por la pandemia, Karina no está viviendo con su hija. Sol se queda con su abuela porque, según contó la cantante, «tiene problemas respiratorios, desde que nació tiene broncoespasmo». Asimismo, contó que siempre deben internarla dos veces por año y por eso es considerada paciente de riesgo. Como ella y El Polaco están trabajando y expuestos al contagio – El Polaco tiene covid-19 -, decidieron resguardarla.