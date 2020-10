Junto con Masterchef Celebrity inició una rivalidad: Germán Martitegui contra Fede Bal. En el primer programa protagonizaron un conflicto que no hizo más que aumentar. En la última gala se vio una fuerte tensión entre el participante y el jurado del certamen culinario; los dos intercambiaron comentarios sarcásticos y desafiantes que entretuvieron a la audiencia. Sin embargo, el chef se disgustó por algo inesperado y realizó un pedido a la producción.

Al finalizar el programa del domingo, las redes sociales se llenaron de memes sobre la relación entre Germán Martitegui y Fede Bal. El hijo de Carmen Barbieri decidió tomar con humor el conflicto con el chef, pero el jurado no y Marcelo Polino reveló el su descontento. «No la pasó mal Fede solamente, sino también Martitegui«, aseguró el actor, quien señaló qué sucedió cuando finalizó el programa.

«No está acostumbrado a tener conflictos ni con sus alumnos cuando da clases, ni con sus empleados en un restaurante. Tampoco quiere tenerlo públicamente con un participante, y menos con un famoso, que tiene un rebote muy grande», explicó Polino. Fede Bal compartió en Instagram los memes que sus fans hicieron sobre la pelea que tuvieron ambos en la gala de eliminación de Masterchef Celebrity.

«Una vez terminada esa jornada de grabación, que duró alrededor de ocho horas, él le manifestó a la producción que no se sentía cómodo en esa situación frente a cámara», añadió Marcelo Polino. A su vez, hizo hincapié en que Fede Bal no se esfuerza por caerle bien a Germán Martitegui. El jurado manda y más donde no te salva el voto del público. La estrategia del participante, además de cocinar, debe ser caerle bien al jurado», señaló.

Germán Martitegui aceptó trabajar en Masterchef Celebrity solo si se respetaba su privacidad. El chef dejó en claro que no quería entrar en «conventillos» y desde la producción decidieron aceptar sus condiciones. Sin embargo, desde que empezó el reality el jurado ha sido noticia en reiteradas ocasiones por su amigable relación con Vicky Xipolitakis y el tenso vínculo con Fede Bal.