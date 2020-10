Masterchef Celebrity sufrió una ola de contagios de coronavirus. Si bien no está confirmado que se hayan contagiado en el programa, actualmente hay tres integrantes atravesando la enfermedad: El Polaco, Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui. Todos presentaron síntomas leves y llevaban el aislamiento con tranquilidad, hasta este martes. Uno se agravó y fue internado de urgencia.

El periodista Pablo Montagna informó que Germán Martitegui está en el sanatorio de La Trinidad de San Isidro. El jurado de Masterchef Celebrity debió ser internado cuando se complicó su cuadro de coronavirus. El comunicador no dio más detalles sobre el estado de salud del chef, lo último que él indicó públicamente es que había tenido fiebre. El cocinero vive con sus dos hijos y se desconoce si con alguien más.

«Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a Masterchef», publicó Germán Martitegui en su cuenta el chef de Twitter cuando fue diagnosticado con coronavirus. Luego dio detalles en Cortá por Lozano.

Con respecto a cómo llevaba el aislamiento con sus hijos, el jurado de Masterchef Celebrity comentó hace unos días: «No tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando y es horrible, porque me escuchan». Sus dos hijos, a quienes tuvo por subrogación de vientre, tienen 18 y 13 meses.

El cocinero también comentó: «Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie». Germán Martitegui tiene 54 años y, debido a que suele resguardar su privacidad y no hablar de sus intimidad, tampoco se sabe si tiene alguna comorbilidad. En Masterchef Celebrity está siendo reemplazado por la cocinera Dolli Irigoyen.