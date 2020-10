Desde hace un tiempo que es de público conocimiento que la relación entre Jorge Rial y sus dos hijas, Morena y Rocío, no es muy buena. Como si no fuese poco, en las últimas horas se fortaleció aún más el rumor del mal vínculo que tienen. El conflicto del momento es el de More Rial contra Romina Pereiro, actual pareja de su padre. Todo empezó con un «dejar de seguir» en las redes, pero terminó con varios problemas traídos nuevamente a la luz.

More Rial bloqueó a Jorge Rial y a Romina Pereiro de sus redes sociales. Consultada sobre esto, Romina sostuvo: «Yo no hago esas cosas de seguir y dejar de seguir. No tengo, ni tuve, ningún problema con ella, al contrario, compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran. De hecho, estuvo acá en casa, en el cumple de Jorge, y la pasamos re bien. A mi edad no me da por seguir o dejar de seguir y menos a la hija de mi marido».

Enojada, More Rial contestó: «No iba a responder porque son problemas familiares, pero la falsedad no es lo mío. Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo». Fran es el hijo de un año y siete meses de Morena.

«No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra. Después me tratan de psiquiátrica y no da. Me cansé de que Romina sea falsa, ella es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá. Es obvio que está con mi papá por la plata, porque tiene dos hijas y las tiene que mantener», añadió More Rial.

«Si él no comprende lo que le decimos con mi hermana, cuando le caiga la ficha de lo que es ella, después que no vuelva a nosotras. Siempre hace lo mismo, esto mismo se lo advertí con la Kämpfer. Cuando él me echó a mí de mi casa con 17 años yo le dije ‘ella te va a hacer algo’, y a los cuatro meses le cayó embarazada de otro chabón», recordó la mediática sobre la exnovia de Jorge Rial, Agustina Kämpfer.

«Yo tengo 21 años, pero no los tengo vividos al pedo. Sé mucho y hablo poco, pero ya está, me cansé. Esto ya viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice. Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica mal; a un loquito no lo largan después de 12 días de un loquero», cerró More Rial.