El Cantando 2020 ha tenido dos galas intensas a causa de una pareja. Laura Novoa y Patricio Arellano se enfrentaron el lunes y el martes el cantante renunció en vivo, dejando sola a su compañera antes del teléfono. Una interna que sufría el equipo salió a la luz y no pudieron aguantarlo más. La actriz quiso salir bien parada del conflicto y Cinthia Fernández no se lo dejó pasar.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito deschavó los problemas que tenían Laura Novoa y Patricio Arellano. El lunes, cuando el conductor les consultó acerca de la interna en el Cantando 2020 ambos confirmaron que tenían disidencias al momento de elegir las canciones. Según detalló el cantante, él tenía muchos temas en mente, pero no podía interpretarlos ya que no le favorecían a su compañera.

En la gala del martes, Patricio Arellano anunció en vivo su renuncia al Cantando 2020. «Es una decisión mía, se pierde el disfrute, no tiene que ver con Laura», explicó el artista. En tanto, Laura Novoa sostuvo: «Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras»; este comentario molestó a Cinthia Fernández.

«Laura siempre le echa la culpa a lo que está afuera y no se critica ella misma», lanzó Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana mientras analizaban la renuncia de Patricio Arellano. «Porque es bastante zorrita decir que Pato empezó con dos obras a ensayar, como que no le daba bola. Y me parece que el problema de base también hay que hacerse cargo. También hay que agradecer», cerró la panelista de LAM.

Cinthia Fernández se refería a las declaraciones que hizo el lunes Patricio Arellano respecto a su desilusión en el Cantando 2020. «Entré al certamen con un montón de expectativas, pasado de energía. Le dije: ‘Laura, tengo 300 temas para proponerte’. Después me fui ubicando en mi palmera porque ella tiene que elegir canciones que le queden cómoda», dijo el exparticipante sobre el hecho de que tuvo que ceder para que a Laura Noval «llegue» a las notas.