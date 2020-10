Leticia Siciliani es de los participantes de Masterchef Celebrity que mantiene un perfil bajo. Algunos de sus compañeros aprovechan su lugar en el programa para hacer de las suyas y ganar atención. Si bien la actriz no pertenece al grupo de famosos que acapara la audiencia, en la última gala fue noticia por un sueño que tuvo. La concursante soñó, nada más y nada menos, que con Germán Martitegui.

«Ay, por Dios. Antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención porque me acordé de algo», le dijo Leticia Siciliani a Germán Martitegui al momento de presentarle su plato al jurado. «Ayer soñé con vos», confesó. Sorprendido, pero con mucha intriga, el chef le respondió sin dudar: “Quiero saber el sueño del principio a final”. Entre risas, la actriz tomó impulso para comenzar.

Sin embargo, antes de empezar a contar su sueño, Leticia Siciliani aclaró: «Con todo respeto, en el sueño eras mi padre. O sea, yo era Leticia Martitegui». La declaración generó más intriga en los presentes así que continuó: «Y me decías que me quedara tranquila, que no eras malo, que simplemente por el amor que me tenías me tenías que poner los puntos. Hacíamos panchos con papitas en nuestra casa».

El relato provocó risas entre los participantes y principalmente en los jurados, que acostumbran a ser serios y no caer en los juegos de los famosos. «Para mí hay más y no te lo cuenta. Tiene que haber más», manifestó Damián Betular. Atenta a las pícaras miradas de todos, Leticia Siciliani preguntó: «¿Por qué todo el mundo piensa que tuve un sueño hot?». Pero nadie le respondió.

Germán Martitegui entró a Masterchef Celebrity con una cláusula muy explícita: que se respete su vida privada. El cocinero manifestó que no quería entrar en «conventillos» de las celebridades. La producción aceptó su condición. No obstante, de los tres jurados es el que más se involucró con los famosos participantes y más polémica causa. Primero por su intercambio con Vicky Xipolitakis, luego con Fede Bal y ahora con Leticia Siciliani.