Hace unas semanas que Carmen Barbieri despertó intriga al anunciar en el Cantando 2020 que está conociendo a alguien. La única información que dio sobre su nueva pareja es que se llama «Sebas». Siendo tan cautelosa y misteriosa, logró llamar la atención de los periodistas de espectáculos, que quieren dar con el paradero del galán a toda costa. Según contó Carmen, ahora lo están persiguiendo.

“Gracias Sebas por todo lo que haces por mí, porque estás presente. Te quiero. Me cuida en todo sentido de la palabra, me llama todos los días para preguntar cómo me siento”, contó Carmen Barbieri en el Cantando 2020. En aquel momento también aclaró: «No ve el Cantando porque trabaja mucho, pero hoy lo iba a ver». Asimismo, comentó que se conocieron por medio de Sandra Domínguez.

«Tengo a uno que me arrastra el ala», remarcó también en esa ocasión. Rápidamente todos querían saber quien es el que provoca tanta alegría y tiene tan enamorada a la artista, por lo que interrogaron a su hijo al respecto. Fede Bal aseguró sabe lo mismo que la prensa: nada. «No hablamos de esas cosas», informó el mediático cuando le consultaron por el nuevo romance de su madre.

Carmen Barbieri contó que Sebastián se asustó cuando ella anunció su relación en el Cantando 2020, el programa más visto de El Trece. «Me dijo que lo están rastreando, que lo están buscando para saber de qué trabaja, cuánto pesa y cuánto mide», comentó la actriz. Además, contó que por la pandemia no pueden verse entonces serán «amigos por las redes» y que cuando se reúnan verán «qué pasa».

Según detalló la actriz, su nuevo acompañante fue muy importante para ella poder atravesar la enfermedad de Fede Bal. «Cuando se enteró de que Fede tenía cáncer, me llamaba todos los días para ver cómo estaba», contó. Carmen Barbieri volvió al Cantando 2020 hace poco tiempo cuando se recuperó de la lesión en la rodilla que sufrió y luego de la parálisis facial que le dio.