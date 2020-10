More Rial bloqueó de sus redes sociales a Jorge Rial y su novia Romina Pereiro, lo que destapó los conflictos de la familia. La hija del conductor de Intrusos aprovechó la atención para dar fuertes declaraciones sobre su padre y su novia. A su vez, More defendió a los enemigos del periodista. Parecía que los conflictos habían cesado, pero volvió la guerra en el Clan Rial.

Metiéndose más en la polémica, More Rial dijo que Yanina Latorre «es un amor» y que a ella le cae bien. El problema con esta declaración es que la esposa de Diego Latorre tiene conflictos legales con Jorge Rial. Por otro lado, bancó a Ángel De Brito, quien es la principal competencia de su padre. «Está re dejado el programa de mi papá. Hoy en día está mucho mejorLos ángeles de la Mañana es mejor que Intrusos», disparó.

Morena también apoyó a Patricio Giménez, quien está en plena disputa mediática con el conductor de Intrusos. «Holaa, ¿cómo estás? Jaja ahí vi tus historias. ¿La posta? Te felicito porque nadie se mete en contra del gran Jorgito», le mandó More Rial a Patricio Giménez. El cantante aprovechó para atacar a Jorge Rial y le dijo: «Dejá de encargarte de mí que soy un cuatro de copas y encargado de que, por lo menos, te quiera tu hija».

«Yo no hago esas cosas de seguir y dejar de seguir. No tengo, ni tuve, ningún problema con ella, al contrario, compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran», dijo Romina Pereiro y sus declaraciones hicieron enfurecer a More Rial. «Me cansé de que Romina sea falsa, es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá. Es obvio que está con él papá por la plata, porque tiene que mantener a dos hijas», lanzó la hija de Jorge Rial.

Lejos de terminar el conflicto, volvió a tocar el tema y atacó más a Romina Pereiro. Primero aclaró que la odia tanto como a Agustina Kämpfer -exnovia de Jorge Rial-. Después de su confesión, aclaró: «Pero no las quiero ver muertas porque no me quitan el sueño». Además, sostuvo que Romina quiere alejarla de su padre. «Le conviene, tiene dos pibitas que mantener», manifestó More Rial.

Asismismo, habló sobre el vínculo con su padre. Anteriormente había comentado que Jorge Rial «cambió desde que está con Romina» y criticó que la prioridad de él son su novia y las hijas de ella. «Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras», sostuvo. Ahora Morena remarcó: Es mi papá y lo amo, pero ahora no es el mejor del mundo». A su vez, lo llamó «pollerudo.»