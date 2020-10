Patricia Sosa y Valeria Lynch son históricas rivales. Desde hace años que las cantantes eran enemigas públicas, pero lograron amigarse con el tiempo. Sin embargo, el conflicto volvió a salir a la luz cuando se superpusieron sus recitales por streaming. La intención de Valeria Lynch no era competir directamente con su amiga, pero, según ella, un problema técnico la obligó a poner su show en la misma fecha y horario.

La pandemia de coronavirus no es favorecedora para los artistas, al contrario. Las medidas para evitar la propagación de covid-19 prohíben los eventos masivos, por lo que están cerrados teatros y estadios. En este contexto, los actores y cantantes buscaron introducirse en el mundo del streaming para poder generar algunas ganancias. Pero es más difícil llegar al público y lograr que pague por ver un show online.

Patricia Sosa y Valeria Lynch se sumaron a los artistas que se presentan por internet. Las dos se prepararon para cantar en diferentes fechas, pero un revés complicó a Valeria y puso su recital al mismo día y horario que Patricia. Enojada, la esposa de Oscar Mediavilla exclamó: «Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada».

«Al no cambiar la fecha me perjudicó muchísimo en lo moral, en el sentimiento. Me perjudicó porque había hecho mucha prensa para esto y tengo que cambiar la info. Pero en el corazón me mató, me clavó un puñal», dijo Patricia Sosa sobre su colega, a quien actualmente tiene bloqueada de WhatsApp. «La escuché en varios reportajes y mentía tanto, decía todas mentiras que la verdad que me da risa. Que diga lo que quiera, pobre mujer», añadió.

«Dijo que tenía la solución mágica, que me había mandado un audio diciéndome cuál era la solución. ¿Por qué no lo muestra? ¡Mentira! Si ya tenía grabado el streaming. Es una locura lo que dice. El que le quiera creer, que le crea. Nunca voy a decir que me enojé de más», sostuvo la cantante que cerró diciendo: Corté con una relación, me saqué una mochila de encima. Soy feliz».