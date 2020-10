La pareja de Guillermo Andino y Carolina Prat es una de las favoritas del mundo de la farándula. Llevan muchos años de casados y además tuvieron hijos. El periodista no tiene redes sociales, por lo que su esposa es la encargada de dar anuncios por la familia y compartir los momentos juntos; su última publicación muestra cómo están después del difícil momento que vivieron.

Guillermo Andino atravesó una de las situaciones más difíciles de su vida cuando contrajo coronavirus. La enfermedad pasa desapercibida en algunas personas, pero en otras provoca mucho dolor e inclusive deja secuelas. Afortunadamente, el conductor de televisión estuvo dentro del primer grupo y vivió el contagio con síntomas leves. Sin embargo, el miedo y la soledad del aislamiento le jugaron una mala pasada.

Tras unas duras semanas, Guillermo Andino recibió el alta y, días después, puede disfrutar con su esposa. «Nuevo mundo, con vos siempre», escribió Carolina Prat en una foto que publicó junto a su esposo. «Primer cafecito al aire libre y no al airé libre», añadió y se sumó al hashtag #EnCasa. Pese a que están en el patio de su domicilio, ambos se fotografiaron con barbijos puestos.

El temor de Guillermo Andino y el sueño que le dio esperanzas

“Me asusté mucho, el miedo es no poder contarla. Esto es así. Por suerte, no pasó”, comentó Guillermo Andino en Informamos de Todo, programa en el que trabaja. A su vez, detalló “Transité sin dificultades respiratorias que era mi miedo, porque cuando tenés ese tipo de enfermedades te queda afectado el pulmón. Tuve dos días de dolor de cabeza casi insoportable, empecé a rezar y me dormí cinco horas y me desperté bien”.

El conductor temía no sobrevivir al virus que se ha cobrado millones de vidas, pero un sueño le llevó tranquilidad para afrontar la enfermedad. Soñé, y yo nunca sueño. Soñé que caminaba con mi viejo por la playa, sin hablar, fue como una caminata muy tranquilizadora. Él se reía y yo hablaba, entonces lo tomé como un mensaje muy positivo, porque, repito, yo nunca sueño. Solo me acuerdo dos sueños al año», expresó el periodista en aquel momento.