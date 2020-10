Diego Latorre fue internado por coronavirus dos días después de ser diagnosticado con la enfermedad. El periodista sufrió una complicación en su cuadro y necesitó de atención médica inmediata. Hace días que estaba aislado en su domicilio junto a su esposa y su hija, Lola Latorre, quien fue la primera de la familia en tener covid-19. Hasta el momento, Yanina Latorre es la única de los tres que no se contagió.

Los únicos síntomas que había presentado Diego Latorre eran pérdida de gusto y de olfato, pero con el correr de los días el virus se fue apoderando de su cuerpo hasta provocarle una neumonía. El exfutbolista registró una alta temperatura por la que su médico decidió someterlo a los estudios. Tras conocer que padece neumonía, producto del covid-19, quedó en internación.

Diego Latorre está el Sanatorio Los Arcos -en el mismo que José Martía Listorti-. Desde allí, compartió un video en el que detalla su estado de salud. «Hola gente, ¿Cómo están? Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos, con un cuadro de neumonía leve», dijo el periodista desde una camilla y en bata. «Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante», añadió.

En tanto, su esposa, Yanina Latorre, explicó: «Diego está internado, está bien. Yo les dije que hoy se había levantado peor, no tuvo un buen día, se sintió muy mal todo el días. Tenía mucho sueño, tenía chuchos de frío, le empezó a subir la fiebre. Su médico activó el protocolo y lo llevaron a Los Arcos». Como ella es la única Latorre que no tiene síntomas hasta el momento, aclaró: «Yo estoy encerrada, no lo puedo acompañar».

«Le hicieron los estudios. En una tomografía axial computarizada le salió que tiene una neumonía leve, pero oxigena bien y los signos vitales están bien. No tiene que tener respirador, ni nada, pero bueno, es una neumonía y ya pasaron varios días de que tiene Covid», comentó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. «Dieguito está angustiado, yo también. Espero que se recupere pronto y pueda volver a casa, tengo una amargura», cerró Yanina Latorre.