Como en toda gala de eliminación, en la noche del martes hubo tensión en el Cantando 2020. Tres parejas estaban sentenciadas a abandonar el certamen: Cachete Sierra con Inbal Comedi, Paula Trápani con Augusto Buccafusco y Laura Novoa con Patricio Arellano. Solo dos participantes tenían que irse, pero uno sorprendió con su renuncia y finalmente fueron tres los que dejaron el show.

Patricio Arellano anunció en vivo que renuncia al Cantando 2020. «Es un privilegio poder renunciar, pero también me pasó en mi carrera que tuve que quedarme en lugares donde no quería estar por ganarme el mango», dijo el cantante. “Es una decisión mía, se pierde el disfrute», añadió acerca de su renuncia al certamen. Su excompañera, Laura Novoa, con quien tuvo un momento tenso el día anterior, decidió seguir.

«No tiene que ver con Laura, es un ciclo cumplido, le deseo lo mejor, n y la seguiré apoyando desde casa», aseguró Patricio Arellano. «Tengo la camiseta puesta de este equipo desde el primer día», comentó el exparticipante del Cantando 2020. «Gracias a todos los que quisieron que estuviera acá. Gracias al jurado por los elogios, pero me vi en la repetición y no me gusté», explicó.

Respecto a los rumores de que el día anterior estuvo llorando en el baño por su cruce con su excompañera, dijo: «Pará un poco, es un montón. ¿22 minutos llorando? Me encerré a responder mensajes porque me seguían las cámaras y no tenía nada para decir». El lunes salió a la luz que Patricio Arellano y Laura Novoa tenían problemas al elegir las canciones y eso disgustaba al cantante.

«Entré al certamen con un montón de expectativas, pasado de energía. Le dije: ‘Laura, tengo 300 temas para proponerte’. Después me fui ubicando en mi palmera porque ella tiene que elegir canciones que le queden cómoda», sostuvo en aquel momento. Sobre la renuncia de Patricio, Laura manifestó: «Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto».