Ángel De Brito nunca deja pasar una oportunidad para exponer a los participantes y jurados del Cantando 2020. El conductor siempre está atento a las miradas, gestos y acciones de los famosos. Su característica de observador le dio otra nueva duda: ¿Karina La Princesita está interesada en un cantante? En vez de especular, el presentador se lo preguntó directamente a la cumbiera; en la respuesta se encontró con otra revelación.

Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo, una de las mejores parejas del Cantando 2020, interpretaron un tema de Selena en el ritmo libre. Antes de que Karina La Princesita diera su devolución, Ángel De Brito la frenó para preguntarle sobre un tweet de ella. «Kari, ¿a vos te gusta Tyago?», preguntó sin tapujos el conductor, y añadió: «Porque vi que en las redes pusiste ‘mi chiquito’ y no es tu hijo…».

La duda del presentador de Los Ángeles de la Mañana y el Cantando 2020 surgió cuando una usuaria de Twitter escribió: «Quedate con quien te mire como Karina a Tyago Griffo». Expuesta, la cantante contestó: «Jaja, le tengo cariño al chiquito». La cumbiera le explicó su tweet a Ángel De Brito. «Para mí, es chiquito», le respondió. Rápidamente, el hijo de La Bomba retrucó: «Soy un boludo viejo ya, tengo 28 años».

Karina La Princesita respondió: «Yo tengo 34, ya estoy grande. Si tuviera mi edad, sí. Me encanta Tyago, pero estoy grande. Lo veo con cariño como chiquito». Asimismo, dio una clave confesión sobre sus intereses amorosos. «A mí me gustan mayores», aseguró la jurado. Sus relaciones pasadas no confirman su declaración, ya que sus novios más conocidos fueron Kun Agüero, dos años menor que ella, y El Polaco, un año más chico.

Actualmente la vida sentimental de Karina La Princesita es un misterio. Desde que terminó su relación con el futbolista de la Selección Argentina no volvió a mostrarse en público con otro hombre. A principios de año los periodistas de espectáculos la vincularon con un supuesto novio, pero ya pasaron meses y nunca hubo confirmación oficial por parte de ella.