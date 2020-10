A tan solo un mes de la renuncia de Daniel Ambrosino a Intrusos, otro panelista decidió abandonar el ciclo de espectáculos. El programa conducido por Jorge Rial sufrió otro revés, pero lo solucionó rápidamente y ya tiene reemplazo para el periodista que se va. Es la tercer renuncia que afecta a Intrusos en lo que va del año; la salida más impactante fue la de Marcela Tauro, que ahora está en Los Ángeles de la Mañana.

«Guido Záffora renunció a Intrusos. El viernes se despide del programa. Sintió que su ciclo estaba cumplido. Quedó libre para escuchar nuevas propuestas laborales», informó la periodista Fernanda Iglesias. Este viernes 30 de octubre será la última participación de Záffora en el programa. Los rumores indican que no se iría del canal ya que su destino sería Informamos de Todo, el noticiero conducido por Guillermo Andino.

El panelista, que estuvo dos años en Intrusos, será reemplazado por una mujer. Tras la salida de Marcela Tauro en el programa quedó solo una mujer, por lo que desde la producción insisten en que debe sumarse al equipo una más. La elegida para integran el staff de uno de los ciclos de espectáculos más antiguos y prestigiosos de la historia de la televisión argentina es Paula Varela.

El conflicto de Paula Varela con El Trece

Paula Varela, quien formaba parte de la producción de Marcelo Tinelli, había sido convocada para ser la conductora de La Previa del Cantando -programa que se emite antes del Cantando 2020, el éxito de El Trece– . Sin embargo, a último momento la productora decidió que el ciclo esté a cargo de Lourdes Sánchez con Lizardo Ponce, pero Paula no fue notificada al respecto.

«Me enteré por las redes que iban a haber otros conductores. No hubo un llamado y eso fue lo que me molestó. Lo vi y automáticamente le escribí a Pablo, que después me llamó, y está bien porque fueron 16 años con la productora, y yo los quiero», comentó Paula Varela. «Estaba convocada, el Chato me dijo ‘quiero que hagas La Previa, que vuelvas’, estaban todas las fichas puestas ahí», lamentó la nueva panelista de Intrusos.