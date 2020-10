La producción de Masterchef Celebrity tiene una gran imaginación al momento de establecer los desafíos para los participantes. En cada gala, los famosos deben cocinar el plato que se les indica y, además, respetar una consigna que a veces son de lo más locas. En la noche del miércoles, los organizadores prepararon una oscura consigna que llevó a Belu Lucius a confesar que tiene una extraña fobia.

Después de que cada participante supiese qué plato le tocaba cocinar, Santiago Del Moro les indicó lo que debían hacer para juntar los ingredientes necesarios. El conductor les informó que tenían que buscarlos en el supermercado del programa, pero había una trampa. La dificultad de la fecha consistió en que tenían que elegir los productos en la oscuridad, solo con la luz de un fósforo.

El miedo a la oscuridad es muy frecuente en las personas, por lo que la consigna dio pie a que las celebridades de Masterchef Celebrity hablen sobre sus miedos. «¿Sos temerosa?» le preguntó Santiago Del Moro a Belu Lucius. Para sorpresa de todos, la influencer respondió: «Le tengo miedo a las alturas y a la mayonesa». La confesión hizo reír a Iliana Calabró y el conductor le pidió por favor que desarrolle cómo es esa extraña fobia.

«Es un medio, una fobia», remarcó Belu Lucius. «No la puedo ni agarrar el saché ya», explicó la instagramer, quien pidió entre risas: «Si nos está viendo un psicólogo por favor que me avise». Atónito por el inusual temor de la concursante, Santiago Del Moro expresó: «Qué raro concursar en Masterchef Celebrity y tenerle miedo a la mayonesa, que es un alimento tan popular.

Intrigada sobre el miedo de su compañera, Rocío Marengo realizó una inesperada pregunta. «¿A la casera también?», le consultó a Belu Lucius. A lo que contestó: «Casera o no casera, no puedo». Para suerte de la actriz, no debió utilizar mayonesa en su plato y pudo desenvolverse en la gala sin tener grandes problemas. El menú que preparó con los ingredientes que logró encontrar fue lomo de ternera, puré de zanahorias y ensalada de coles.