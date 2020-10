La guerra entre More Rial y Jorge Rial tiene un nuevo capítulo; desde hace unos días que la hija del periodista no para de atacarlo por todos lados. Un disgusto con la novia de su padre, Romina Pereiro, fue la gota que colmó el vaso e hizo explotar a More de una bronca que la llevó a revelar secretos familiares. Sin intenciones de calmar las aguas, la mediática volvió a arremeter contra su progenitor, esta vez utilizando a su hijo.

Días atrás salió a la luz que More Rial bloqueó de sus redes sociales a Jorge Rial y Romina Pereiro. Consultada sobre esto, la novia del conductor de Intrusos aseguró que no hay ningún problema con la hija de su pareja y que incluso comparten momentos juntos. Las declaraciones molestaron a la mayor de las hermanas Rial y le contestó diciendo que era una «falsa».

En un vivo de Instagram que More Rial protagonizó junto a su abogado, Alejandro Cipolla, mostró a su hijo de un año, Francesco Benicio, limpiando y aprovechó para apuntar contra Jorge Rial. «Mirá mi hijo limpiando. Lo tengo adiestrado para cuando Jorgito nos corte todo», bromeó la mediática. Luego, añadió entre risas: «Mi hijo sigue limpiando, yo me empezaría a preocupar. Está medio loquito».

Con un tono más serio, More Rial informó: «Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo». Después de la confesión, realizó una polémica declaración. «Todo bien igual. ¿Qué voy a hacer? Capaz que en algún momento me empiezo a prostituir, algo voy a inventar para darle de comer a mi hijo. Sino, vamos a ir al semáforo a pedir monedas». La mediática, de veintidós años, no tiene trabajo y vivía de la cuota que le daba su padre.

«Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo», había dicho More Rial al inicio del conflicto. Luego tildó a su padre de «pollerudo» y aseguró que su novia está con él por la plata, porque, según ella, tiene dos hijas que mantener.