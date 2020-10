El conflicto entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla aún tiene repercusiones para el jurado. Ambos protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes de la televisión argentina en lo que va del año. El cruce terminó con la renuncia de Alex Caniggia al Cantando 2020 y un Oscar Mediavilla odiado por la audiencia; el exparticipante del certamen tiene un gran número de seguidores que no perdona al productor.

Oscar Mediavilla estaba dando la devolución a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari cuando su celular empezó a sonar. «Lo de ustedes es algo importante…», decía el jurado hasta que se vio interrumpido. «Me está sonando el celular», expresó. Los conductores se intrigaron por la llamada que recibió el jurado en el horario de trabajo. Laurita Fernández preguntó «¿Quién es?» y Ángel De Brito bromeó diciendo: «Patricia».

«Es la gente que me está escribiendo, me insultan los amigos del chico que se fue», explicó Oscar Mediavilla en referencia Alex Caniggia. «Es que les duele», aseguró el productor musical. «Pero a mi me gusta», sostuvo el jurado, quien los invitó a que sigan en sus redes sociales. «Toda la gente que tiene ganas de insultarme en las redes, les paso: «Omedaivilla«. Atiendo las 24 horas”, manifestó.

“Insisten. Se filtró mi número y tengo el dedo gastado. Pero tengo tres números. Uno personal, otro laboral y otro de trampa. ¿Va a venir Patricia? Está tranquila, no pasa nada”, cerró Oscar Mediavilla. El conflicto empezó cuando en la última devolución que le dio a Alex Caniggia le puso un cero y luego lo atacó sin piedad alguna. Después del cruce, el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis decidió irse del Cantando 2020.

“Ser un provocador es al pedo, no te lleva a ningún lado, te falta barrio para hacerte el pillo. Andá a cagar. Me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo. Querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, no existís, porque sos un salame. Vos no sos nadie», le dijo Oscar Mediavilla a Alex Caniggia en la pelea.