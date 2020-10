Jorge Rial y Patricio Giménez están protagonizando el conflicto mediático del momento. El hermano de Susana Giménez publicó un video que generó el enojo del periodista e inició una gran disputa. Los intercambios entre ambos van desde insultos hasta invitaciones para pelear en persona y amenazas. Sin embargo, eran solo palabras, hasta que Romina Pereiro se vio perjudica y decidió que intervenga la Justicia.

«Voy a decir a quién se garcha la mujer de Rial porque se que se casó con una nutricionista. Asi que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se coge y a quien no se coge», dijo Patricio Giménez en uno de los mensajes para Jorge Rial. La amenaza disgustó a la nutricionista y novia de Jorge Rial. Romina Pereiro confesó que en un primer momento le dio miedo, pero que no va a permitir ese ataque.

«No quiero meterme en el quilombo ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde», manifestó la nutricionista e informó que lo va a denunciar ante la Justicia por amenazas. «Sentí miedo de verlo así disfrazado, amenazándome gratuitamente», comentó.

«Creo que estamos en un momento en que las mujeres luchamos mucho para que se nos respeten nuestros derechos y denunciemos cuando sufrimos violencia, tanto física como psicológica. Así que la violencia a la mujer no se deja pasar. Pero tendrá que dar explicaciones en el ámbito que corresponda. A mí y a las mujeres en general por sus dichos», agregó la novia de Jorge Rial.

«Esto queda en mano de nuestro abogado. No es mi intención mediatizar. Solamente quiero dejar en claro cuál es mi postura con respecto a este tema. Que no lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo. Estas cosas se denuncian y lo voy a denunciar. No tolero la violencia. El ámbito es la Justicia, quiero sus disculpas hacia mí y hacia todas las mujeres», cerró Romina Pereiro.