Karina La Princesita no es tan dura como sus compañeros de jurado del Cantando 2020 y trata con amabilidad al resto de los trabajadores. Sin embargo, cuando se meten con ella no tienen ningún problema en enfrentarse con todo. En la gala del jueves no tuvo su buen humor característico y atacó a todos: se peleó con una coach, castigó a una pareja con uno y atacó a Oscar Mediavilla por enfrentamiento con Alex Caniggia.

Una publicación fue la que desató la furia de Karina La Princesita. «Qué pesada la señorita, insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales. Harta», escribió Natalia Cociuffo en una historia de Instagram. La coach de Ariel Puchetta y e Ivana Rossi hacía referencia a una devolución que la jurado les hizo hace un tiempo.

«¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo», le preguntó Karina La Princesita a la entrenadora. La respuesta que obtuvo y la enojó aún más fue: » Vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión». La cumbiera retrucó: «Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido».

Retomando el tema de la publicación, la cantante le dijo a Cociuffo: «Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’. No lo voy a hacer aunque me lo pidas vos, ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción». Luego, le dio unas fulminantes palabras. «Lo de hoy estuvo bien hecho, pero voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un uno», lanzó Karina La Princesita.

«Lo lamento en el alma, pero estas cosas ya me cansan. Ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón y que soy incoherente», cerró. El que sigue en dar la devolución después de Karina es Oscar Mediavilla, quien le puso un diez a la pareja para compensar. A la cumbiera le molestó la actitud de su compañero y también disparó contra él trayendo a la luz el conflicto con Alex Caniggia.

«El día en el que a Alex le pusiste un cero el equipo no estaba para un cero y lo pusiste igual. Entonces tené un poco de empatía conmigo, con lo que me está pasando esta noche», le dijo La Princesita a Mediavilla. «Te vas a pelear conmigo también», le respondió él. Pero ella insistió: «No estás teniendo empatía conmigo, cuando alguien me está faltando el respeto». «No me parece que sea una falta de respeto, sino una opinión», concluyó el productor de música.