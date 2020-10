Patricio Arellano renunció en vivo al Cantando 2020 después de un cruce que tuvo el día anterior con su compañera, Laura Novoa. Según declaró, los motivos que llevaron a su salida son personales. Inclusive, aludió a que era un «ciclo cumplido». Si bien en un primer momento aseguró que no tenía que ver con la actriz, fuera del show decidió por contar la verdad sobre su relación con ella.

«Es un privilegio poder renunciar, pero también me pasó en mi carrera que tuve que quedarme en lugares donde no quería estar por ganarme el mango. Es una decisión mía, se pierde el disfrute. No tiene que ver con Laura Novoa, es un ciclo cumplido, le deseo lo mejor, y la seguiré apoyando desde casa», manifestó Patricio Arellano tras anunciar su renuncia al Cantando 2020.

No obstante, una vez desvinculado del certamen, dijo la verdad acerca de su excompañera. «No me sentía valorado por Laura. Al principio yo le ponía toda la onda, de ensayar a la hora que sea, de hacer las canciones que ella quiera, hasta un momento que me daba ganas de proponer cosas yo y opinar para seguir adelante. Las decisiones eran unilaterales siempre, no era escuchado», confesó Patricio Arellano.

«Me siento contento, me siento liviano. Siento que ahora puedo recuperar la energía que estaba perdiendo, sentía que algo me la estaba drenando. Me saqué una mochila de encima. Estaba perdiendo brillo, alegría», añadió el cantante. A su vez, reflexionó: «No importa si estás en el programa más visto de la televisión, sino sos feliz o estás cómodo no lo vale». El más perjudicado fui yo que me quede sin un sueldo, pero mi prioridad es sentirme bien», expresó.

Acerca de la continuidad de Laura Novoa en el Cantando 2020, sostuvo: «Que Laura se haya quedado fue lo mejor que pudo haber pasado, tenía miedo de que me adjudiquen en el caso que no siguiera que sea por lo sucedido conmigo. Me hubiera sentido un poco responsable o culpable. Me alegra que siga y los seguiré apoyando desde casa». Sobre su futuro, Patricio Arellano manifestó: «Es bueno estar en la tele, pero no es lo más importante. Yo seguiré trabajando».