Sofía Pachano es una de las mejores cocineras de Masterchef Celebrity y no le va mal en el certamen, pero sufre un gran problema. Como ella misma dijo, tiene baja tolerancia a la frustración. Los jurados no suelen ser amables en sus devoluciones y a la actriz le cuesta afrontar las críticas, lo que deriva en que, en sus devoluciones, el ambiente se torne tenso. Una vez más, lloró por equivocarse.

Masterchef Celebrity tuvo a un invitado de primer nivel en la gala del jueves. Se trató de Ezequiel Ortigoza, campeón mundial de pizza acrobática que enseñó cómo amasar correctamente. Luego de la explicación, los jurados dieron la consigna del día: cocinar una pizza dulce. Los ingredientes podían variar, pero la regla era que el plato sí o sí tenía que llevar dulce de leche.

Sofía Pachano preparó un postre al que llamó «Base de cookies». Cuando se lo llevó al jurado aclaró que lo había hecho con amor, pero no fue suficiente para Donato De Santis que criticó hasta que la joven participante lloró. La actriz dijo que había utilizado base de galleta en lugar de masa de pizza. Al escuchar la confesión, Germán Martitegui le reprochó: «Es una galletita gigante».

En sintonía con la crítica de su compañero, Donato De Santis se dirigió a Sofía Pachano y le cuestionó: «¿Por qué crees que hacemos el esfuerzo de tener acá a un campeón del mundo de la pizza, para que muestre y diga alguna cosa, si después hacés una galletita o una galletota?». Luego, le remarcó con seriedad: «La tarea era hacer una pizza con variantes y esto no tiene nada de pizza».

«Dijeron que se podía hacer otra preparación de base», respondió la actriz. Pero Germán Martitegui le explicó: «Yo dije que podían agregarle a la masa lo que quisieran, pero el corazón de la prueba era una pizza». Sofía empezó a mostrar su angustia y Damián Betular quiso tirarle un centro. «A mí me gusta. Entiendo el chiste de jugar y yo también lo hago, esto de que parezca visualmente una pizza y cuando lo probás sea otra cosa», sostuvo.

El comentario de su colega molestó más a Donato De Santis que se dirigió a ambos jurados y les dijo: «No sé por qué siguen defendiendo lo indefendible. Esto, para mí, es indefendible. No es la tarea de hoy. Perdón, chicos, pero no es la tarea de hoy». Las palabras terminaron de provocar a Sofía y rompió en llanto. «Te veo enojado y te quiero complacer, no me gusta, me frustro», manifestó la hija de Aníbal Pachano.

«No estoy enojado, estoy defendiendo un producto que tiene fama internacional. Esto es una galleta Sofía. Y es riquísima, la verdad que es riquísima», le contestó De Santis. Pero Sofía Pachano continuó llorando. «Me desmorona la crítica y me vengo mandando algunas seguido. Y, con mi baja tolerancia a la frustración digo: ‘Quizás, no está bueno que esté acá», expresó entre lágrimas.