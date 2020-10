Charlotte Caniggia eliminó las fotos con Roberto Storino y lo dejó de seguir en las redes sociales. Mientras que el su novio hizo lo mismo en su Instagram. La actitud de la mediática despertó la curiosidad de una conocida periodista de espectáculos que inició los rumores de que la pareja había terminado. Después los medios de comunicación la ruptura y, finalmente, la modelo habló sobre el tema.

La periodista Victoria Braier -conocida como Juariu– acostumbra a deschavar los secretos de los famosos a través de sus stalkeos. La panelista mira los perfiles de las redes sociales de las celebridades y saca conjeturas que muchas veces resultaron ser ciertas. Charlotte Caniggia fue una de las últimas víctimas de Juariu, que descubrió que la mediática y su novio dejaron de seguirse, al tiempo que borraron las fotos.

Los rumores tomaron fuerza cuando medios de comunicación nacionales confirmaron la separación. Este viernes, Charlotte Caniggia decidió dar declaraciones acerca del asunto. «Yo sigo de novia. Vi que inventaron que estaba separada, ya es cualquiera. No estoy separada, estoy con mi novio todavía», aseguró la hermana de Alex Caniggia -quien terminó la relación con su novia hace dos días-.

Consultada sobre la razón por la cuál bloqueó a Roberto Storino de sus redes sociales y eliminó las fotos con él, respondió: “No lo bloqueé para nada. Nosotros preferimos mantener una relación privada. Incluso, hay mucha gente en el programa que no muestra a su pareja en las redes sociales. Saqué las fotos para más privacidad». «A mí no me parece bien la gente que ostenta sus relaciones», remarcó.

«Tampoco me parece bien la gente que muestra a sus hijos en redes sociales. Es algo que yo no haría a futuro», añadió y luego opinó: «Me parece que hay cosas que hay que reservarse». Cuando le preguntaron sobre qué opina de su hermano, Alex Caniggia, manifestó: «Es un personaje, si ustedes se lo toman a mal lo siento mucho pero es un personaje lo que hace. En redes sociales, varias personas lo bancan”.