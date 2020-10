Romina Pereiro anunció que iba a denunciar ante la Justicia a Patricio Giménez. La razón es que el hermano de Susana Giménez entró en conflicto con Jorge Rial y, en el intercambio de insultos, amenazó a la esposa del periodista. Romina sintió miedo por la actitud del hombre que se pone un filtro del Guasón para atacar a Rial y decidió que la Justicia intervenga. Tras enterarse de la demanda que hará en su contra, Patricio le envió un mensaje.

«No quiero meterme en el quilombo ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde, que es la Justicia», manifestó Romina Pereiro. Además, confesó: «Sentí miedo de verlo así disfrazado, amenazándome gratuitamente».

Pocas horas después de que la esposa de Jorge Rial informara de sus ganas de denunciarlo, Patricio Giménez le mandó un mensaje. «Romina, mirá, te quiero hacer una confesión. Hoy estuve bastante angustiado todo el día, porque no me gusta haberte metido en el problema que tengo con tu marido», dijo el hermano de Susana Giménez sin ningún filtro del Guasón que le cubriera la cara.

“Mi intención era señalarle que su trabajo fue siempre ver la intimidad de la gente», aclaró Patricio Giménez. «No tenés nada que ver en este entuerto y tenía ganas de ofrecerte mis más sinceras disculpas, porque cuando uno se equivoca tiene que aprender a disculparse. Por lo demás, sostengo todo lo que dije de tu marido. Así que bueno, disculpá y que estés bien», dijo para cerrar la disculpa a Romina Pereiro.

La pelea entre Patricio Giménez y Jorge Rial inició cuando el conductor de Intrusos lo cruzó por publicar un video hablando mal del país y rompiendo un billete de mil pesos -que después aseguró que era falso-. «Voy a decir a quién se garch… la mujer de Rial porque se que se casó con una nutricionista. Asi que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se cog… y a quien no», dijo el hermano de Susana.