Karina La Princesita explotó en el Cantando 2020 y actuó de una forma poco común en ella. La cantante hizo un 3×1 y por el enojo con una coach tuvo un enfrentamiento al aire, castigó a unos participantes poniéndoles un uno y se cruzó con Oscar Mediavilla. Después de lo sucedido hizo un descargo en el que apuntó contra las diferencias entre hombres y mujeres al momento de juzgar ciertas actitudes.

Natalia Cociuffo, coach de Lola Latorre y Lucas Spadafora -actualmente suplantados por Ariel Puchetta e Ivana Rossi-, no se tomó para nada bien una devolución de Karina La Princesita y decidió hablar mal de ella en sus redes sociales. «Qué pesada la señorita, insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales», publicó la entrenadora.

Luego de que la presentación del cantante de Ráfaga y su compañera, la jurado enfrentó a Natalia Cociuffo y como represalia hacia ella le puso un uno a la pareja que acababa de cantar. Luego se peleó con Oscar Mediavilla por defenderlos. Con las aguas calmas, Karina La Princesita reflexionó en Twitter sobre lo sucedido y puso en debate un tema relacionado al machismo y feminismo.

«¿Saben que? Si es un hombre es el que manda a callar a una mujer estaríamos todos como sociedad diciendo que es un machista y violento, por ende repudiando sus dichos y haciendo justicia en redes. Pero cómo es de mujer a mujer. Basta de que solo sea grave cuando lo hace un hombre», twitteó la cantante tras el duro enfrentamiento. Lo que más le molestó a la cumbiera fue que la coach le diga «haga silencio».

La furia de Karina

«Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’. No lo voy a hacer aunque me lo pidas vos, ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción. Lo de hoy estuvo bien hecho, pero voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un uno», le dijo Karina La Princesita a Cociuffo. Luego atacó a Mediavilla por ponerles un diez para compensar mencionando que él fue injusto con Alex Caniggia.