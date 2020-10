Diego Maradona cumplió sesenta años el viernes y recibió afectuosos saludos por parte de sus hijas; Gianinna le escribió una emotiva carta. Con motivo del cumpleaños del diez, Rocío Oliva fue invitada a Polémica en el Bar. Allí, la exnovia del jugador de fútbol habló sobre la relación que tiene con él. Sin embargo, no resultó ser un agradable momento, ya que la deportista lloró al sostener que no se ve bien.

«¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?», le preguntó el conductor de Polémica en el Bar, Mariano Iúdica, a Rocío Oliva. La exnovia de Diego Maradona quiso ocultar su preocupación pero rompió en llanto y dijo lo que en verdad sentía. «El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”, confesó entre lágrimas.

«Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta», añadió Rocío Oliva. En tanto, Gastón Recondo coincidió con ella y expresó: «¿Sabés cuando me di cuenta que hoy algo no estaba bien? Cuando las hijas y los afectos cortaron todo tipo de combate y fue todo amor amor amor». El comentario vino principalmente por la carta que le escribió Gianinna Maradona a su padre.

La carta de Gianinna Maradona

«Desde la cuna hasta la eternidad… Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le dé la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiatrícos. Tangos en vez de cuentos para dormir», escribió Gianinna en el saludo de cumpleaños para su padre.

«Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy, pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseño a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. El papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida», agregó la hija del diez.