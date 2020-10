Diego Latorre fue diagnosticado con coronavirus el domingo, tras haber estado en contacto estrecho con su hija, Lola Latorre, también contagiada. El periodista tenía síntomas leves de la enfermedad hasta que se complicó su cuadro y tuvo que ser internado de urgencia. Tras unos difíciles días para él y su familia, su estado de salud mejoró. Hasta el momento, Yanina Latorre sigue sin tener covid-19.

«Hola gente, ¿Cómo están? Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos, con un cuadro de neumonía leve. Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante», comentó Diego Latorre cuando fue internado. En tanto, su esposa, Yanina Latorre, explicó: «Oxigena bien y los signos vitales están bien. No tiene que tener respirador, ni nada, pero bueno, es una neumonía y ya pasaron varios días de que tiene covid«.

Tras días internado con constante revisión médica, Diego Latorre recibió el alta. «Le quiero mandar un beso a Diego Latorre, a quien le acaban de dar el alta», dijo Ángel De Brito para anunciar la recuperación del exfutbolista. «Estuvo internado estos días, pero ahora me comunicaron que se siente mejor», añadió el conductor. Por su parte, Yanina Latorre dio más detalles sobre la salud de su esposo, que continuará aislado en su casa.

«Amores míos, good news, volvió Diego a casa», informó Yanina Latorre en un video publicado en su cuenta de Instagram. «Dos días sin fiebre, le bajaron los dolores y ya llegó a casa. Pero, pobrecito, está debilucho, así que llegó y se durmió. Está acostado, tapadito, muy flaquito, pero está bien», contó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, que desde que Lola Latorre contrajo coronavirus se encarga de publicar el «parte diario» de la salud de su familia.

«Se respira felicidad en la familia Latorre. Les agradezco los mensajes y las preocupaciones. Me está volviendo el alma al cuerpo. Gracias por todos los consejos que me dieron para mi dolor de espalda, estoy reventada, pero bueno», expresó la mediática. «Ahora me toca recuperarme a mí del estrés», cerró la angelita, que, pese a que vive con su esposo y con su hija con covid-19, aún no se contagia.