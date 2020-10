El 2020 fue un año difícil para el mundo del espectáculo y principalmente para Intrusos, que perdió a tres panelistas. La primera en irse fue Marcela Tauro, al tiempo se le sumó Daniel Ambrosino y la reciente salida fue la de Guido Záffora. El periodista participó dos años del ciclo y sintió que era momento de irse. Antes de partir, explicó cómo tomó la decisión y cuales eran sus sentimientos al respecto.

«Me costó mucho tomar la decisión. Me costó pensarla y analizarla», confesó Guido Záffora en su último programa en Intrusos. «Es un año bastante particular para todos y no es una decisión de estas últimas tres semanas, sino que la vengo pensando hace un largo tiempo», expresó. El futuro del panelista es en el mismo canal, ya que es la nueva incorporación de Informamos de Todo, el noticiero conducido por Guillermo Andino en América TV.

En esta línea, confesó: “No fue una decisión fácil, estuve muchas veces a punto de hacerlo, pero ahora llegó el momento y soy feliz. Guido Záffora se despidió de sus excompañeros y les agradeció por lo vivido juntos. «Quiero vivir las experiencias. Estoy abierto a todas las posibilidades y estoy agradecido. Me quiero ir diciendo ‘gracias’ porque es lo más importante en la vida: hay que ser agradecido», manifestó.

Las palabras de Jorge Rial

«Tenía mis dudas sobre el ingreso de Guido y se lo dije, pero encontró rápido su lugar, se acomodó e hizo un laburo enorme. Creció muchísimo. Tiene un futuro bárbaro y, además, es buen tipo, eso es lo importante. Va de frente y si hay un problema te lo cuenta, eso me parece piola. En este programa entraron y salieron muchos, eso habla de cómo sigue vivo Intrusos, dijo Jorge Rial. «Lamento mucho que se vaya Guido», cerró el conductor.

El reemplazo de Guido Záffora

La vacante que liberó Guido Záffora será ocupada por Paula Varela, quien integró la producción de Marcelo Tinelli en El Trece. La periodista había sido citada para conducir La Previa del Cantando, pero hubo un cambio y le dieron el puesto a Lourdes Sánchez. La bronca de «Pali» Varela fue porque nunca le avisaron y se enteró por redes sociales. Finalmente, se sumará a Intrusos como panelista.