El Cantando 2020 continúa perdiendo en la batalla por el rating contra Masterchef Celebrity. Desde que inició, el reality culinario arrasa con todo y no le deja ninguna posibilidad a su competencia. No solo le gana al programa conducido por Ángel De Brito y Laurita Fernández, sino que cosecha el doble de audiencia que él. En este contexto, el Cantando puso todas las fichas en el «Superduelo» y el nuevo jurado.

El Cantando 2020 preparó un Superduelo para la semana entrante. La modalidad consistirá en enfrentar a los mejores concursantes con los peores. Para poder organizarlos, promediaron los puntajes que han obtenido cada pareja, así, las que más consiguieron se medirán con las que menos lograron. «El 1 con el 16, el 2 con el 15, el 3 con el 14, el 4 con el 13», indicó Ángel De Brito.

Antes de cerrar con la semana del Cantando 2020, el conductor se despidió diciendo: «El lunes nos vemos en la sentencia, el duelo y la eliminación». Además, la figura de Los Ángeles de la Mañana indicó que hay una nueva incorporación al certamen, pero no se trata de un participante. «En el nuevo ritmo se incorpora al jurado Flavio Mendoza«, informó. Según explicó, ocupará el lugar del BAR.

El duro presente de Flavio Mendoza

Al igual que muchos artistas, Flavio Mendoza no la está pasando bien durante la pandemia. Las restricciones a causa del covid-19 implican la prohibición de los eventos masivos, por lo que los artistas tuvieron que cancelar las presentaciones, que son su principal sustento. Si bien Carlos Paz ya anunció que sí habilitará a los teatros para la temporada de verano, el bailarín no está seguro de presentarse.

«Estamos en un momento tan difícil, me duele en el alma decir que no voy a ir, pero no lo sé. Mandaré algún espectáculo, haré algo. Tampoco sabemos cómo va a ser la temporada y siento tanta incertidumbre», expresó Flavio Mendoza. A su vez, habló de su difícil situación. «Estoy muy endeudado con muchas cosas», confesó el artista y lamentó que a casusa de la crisis económica tuvo que alquilar su casa en Carlos Paz «hasta con sábanas».