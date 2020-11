Este fin de semana Lola Latorre quedó envuelta en un escándalo cuando la Policía la paró en una fiesta clandestina. El centro del conflicto sería que en el Cantando 2020 tienen tolerancia cero con este tipo de comportamientos. Inclusive, desde la producción de El Trece echaron a Pablo Ruiz del certamen por haber participado de un festejo prohibido. Tras la repercusión, la familia Latorre salió a explicar lo sucedido.

El periodista Paulo Kablan, quien anteriormente había confirmado la participación de Lola Latorre en el evento, escribió en su cuenta de Twitter: «La familia Latorre desmiente terminantemente que Lola haya participado de una fiesta en Mercedes y mucho menos que haya sido demorada. El doctor Fernando Burlando, representante legal de la familia, está tratando de esclarecer lo sucedido. Vamos a ampliar».

Por su parte, Yanina Latorre aseguró que su hija, Lola, no estuvo en la reunión masiva, sino que fue a buscar a una amiga. «No, ella no fue. Ella fue a buscar a una amiga que estaba ahí en la fiesta y se asustó», sostuvo la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Asimismo, confirmó que efectivos de la Policía «le tomaron los datos cuando la retiró». Mientras que el abogado de la familia detalló el hecho.

Fernando Burlando, abogado de Diego, Yanina y Lola Latorre, respaldó la versión de que la participante del Cantando 2020 asistió al evento solo para retirar a una amiga y explicó el motivo por el que quedó implicada en la causa judicial. «Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. «No va a ser imputada, pero le pueden pedir explicaciones«, garantizó el letrado.

A su vez, Burlando confesó que desconocen si un juez va a citarla o no a indagatoria. Asimismo, el abogado amplió: «Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la Policía». Lola Latorre estuvo aislada por estar infectada con coronavirus y recibió el alta médica de la semana pasada.