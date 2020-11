La China Suárez sufrió un violento asalto días atrás mientras estaba de compra con sus hijos. Tenía a su bebé en brazos cuando unos delincuentes la empujaron de un ascensor y le robaron la billetera con los documentos. Enojada, publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. Apenas unos días después se vio afectada por otro hecho delictivo y no aguantó la bronca, pero luego se arrepintió.

Actualmente, La China Suárez está en Chile junto a sus hijos acompañando a Benjamín Vicuña quién está en un proyecto cinematográfico. La actriz está quedándose en la residencia familiar de su esposo con su familia. Debido a que está en el exterior, perder sus documentos implica una gran complicación para ella, por lo que pidió a través de un video que si encontraban sus cosas se las devolviesen.

Pasaron solo unos días desde aquel traumático suceso que sufrió junto a sus hijos en un estacionamiento y un miembro de su familia también fue asaltado. Se trata del hermano de la actriz. «Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse del mundo. Hasta estoy. Harta», escribió La China Suárez en su cuenta de Twitter, pero minutos después lo borró.

El robo que sufrió La China Suárez

«Fue una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo, ni mascarilla. Él le dijo: ‘Hay mucha gente arriba del ascensor, tenés que bajar’. Ella bajó y me empujó, me distraje cuando dijo eso. Me pareció raro el empujón, no sé. Con tres chicos y en medio de una pandemia, me pareció muy raro. Me fije y me había robado la billetera», contó preocupada la actriz.

«Se están aprovechando de eso que te empujan y te distraen. Es una muy buena modalidad, porque uno se distrae. Estamos en un contexto dónde la gente está muy susceptible, todos muy cuidadosos y paranoicos por este virus. Intentando volver a la vida normal o a la normalidad y esta gente se está aprovechando de eso», explicó La China Suárez, al tiempo que aclaró que no había seguridad en el estacionamiento.