Diego Maradona, apodado como «El Diego«, cumplió sesenta años unos días atrás. Las redes sociales se llenaron de mensajes positivos para el diez que celebraba una nueva década de vida. Sin embargo, la alegría paró cuando varias personas empezaron a hablar acerca del estado de salud del excampeón del mundo. La primera en mencionar su preocupación fue Rocío Oliva y luego se sumó Gianinna Maradona.

En Polémica en el Bar, Mariano Iúdica le preguntó a Rocío Oliva qué podría estar pasando por la cabeza de Diego Maradona al cumplir 60 años. A lo que la deportista y exnovia del histórico jugador de fútbol respondió con lágrimas. «El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”, dijo entre un sentido llanto Rocío.

En tanto, un usuario de Twitter escribió: «Me duele ver a Diego así como estaba, lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar, ojalá Gian Maradona y la gente que lo aman de verdad puedan sacarlo de este nuevo infierno». Gianinna Maradona le respondió el mensaje diciendo: «Me parte el alma». Luego, el usuario ocultó su tweet.

La carta de Gianinna Maradona a su padre

Cuando Diego Maradona cumplió años, Gianinna le dedicó unas emocionantes palabras. «Desde la cuna hasta la eternidad… Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le dé la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiatrícos. Tangos en vez de cuentos para dormir», expresó.

«Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy, pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseño a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. El papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida», escribió Gianinna Maradona.