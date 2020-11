Semanas atrás Alex Caniggia se fue del Cantando 2020 por una pelea con Oscar Mediavilla. El jurado le puso la nota más baja posible al mediático -cero- y le dedicó una batería de insultos. El exparticipante no soportó el ataque del jurado y decidió abandonar el certamen para siempre. Ahora, un nuevo participante amenaza con renunciar, también por problemas con un integrante del jurado.

Karina La Princesita explotó de furia la semana pasada cuando, en una misma pasada, discutió con una coach, castigó a una pareja y se enfrentó con Oscar Mediavilla. «Lo de hoy estuvo bien hecho, pero voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un uno», explicó la cantante antes de puntuar con una bajísima nota a Ariel Puchetta e Ivana Rossi.

Días después del conflicto, Ariel Puchetta habló al respecto. «Me reía hasta que vi el 1. Fue una sorpresa. Karina hizo una falta de respeto hacia nosotros, porque, realmente, uno no se la cree, pero lo hicimos bien en la pista», manifestó el vocalista de Ráfaga. «Yo no tenía nada que ver en su pelea. Yo dije ‘va a bajar un punto’ y listo, pero no», añadió el músico, quien opinó: «Fue algo despectivo hacia nosotros».

«Ella tiene una carrera súper exitosa, yo también y merezco respeto simplemente», expresó Ariel Puchetta. El suplente de Lola Latorre y Lucas Spadafora en el Cantando 2020 señaló que no se siente cómodo. «Recién le dije a mi mujer: ‘Me parece que no voy a ir más’», confesó y explicó: «La verdad es que yo no me voy a hacer más famoso por estar en el Cantando. Yo me voy a divertir».

El conflicto inició cuando Natalia Cociuffo atacó a Karina La Princesita en las redes por una devolución que le hizo. La coach de dos parejas del Cantando 2020 mandó a hacer silencio a la jurado, quien no aguantó la bronca y la enfrentó en vivo luego de la presentación de Ariel Puchetta e Ivana Rossi. Además, la cumbiera discutió con Oscar Mediavilla por querer compensar a la pareja con un diez.