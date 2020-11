Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis son unos de los protagonistas de Masterchef Celebrity y no precisamente por su habilidades culinarias. Ambos han coqueteado desde el inicio del programa y la audiencia se entusiasma con el nacimiento de un posible romance. La Griega quiere conquistarlo y en cada programa ve una oportunidad para hacerlo. ¿Qué opina el chef? En la nota te lo contamos.

El jurado más polémico de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, explicó cómo es tratar con celebridades en un reality. «El amateur, que quiere cocinar en su casa, viene, te escucha con admiración, baja la cabeza y te dice que lo va a hacer mejor. Después estaban los nenes, a los que había que hablarles con mucha paciencia. Un celebrity es más parecido a un chico, es súper sensible y le tenés que hablar siempre desde lo positivo», señaló.

Además, el cocinero habló directamente de Vicky Xipolitakis e hizo hincapié en cómo el reality impactó en su vida profesional y personal. «Mi vida pasa adentro de una cocina. Yo tenía proyectos de viajes a distintas partes del mundo a cocinar. Esa es mi vida. Así que, para mí, ella y muchos de los que están ahí son gente nueva. No tengo una carga detrás de saber quiénes eran», sostuvo.

Para sostener su pensamiento, comparó su situación con la de La Griega. «Vicky tiene un hijo, ponele. Cuando ella medio que lloriquea y dice ‘dejo a mi hijo solo en casa porque…’ es imposible no sentir cierta identificación», confesó. En esta línea, aclaró: «Son cuestiones totalmente humanas». Germán Martitegui es padre de dos hijos a los que tuvo por subrogación de vientre.

Consultado sobre si hay o no amor entre él y Vicky Xipolitakis, el chef fue contundente. «Lamento decirles que no hay absolutamente nada más que eso», aclaró y continuó con su postura anterior al decir: «Claramente, es como que te vas identificando como seres humanos, que tienen sus cosas, sus problemas, y vas teniendo cierta empatía también». Sin embargo, habló sobre un momento en el que ella lo hizo sonreír.

«No me voy a olvidar nunca la primera frase que ella me dijo. Cuando yo me acerco, me dice: ‘Ay, qué linda sonrisa que tenés’. O sea, era mi quinta temporada de este programa y nunca nadie jamás me había dicho una cosa así. El personaje se me cae. ¿Qué hacés ante eso? Sonreís, no te queda otra», contó el cocinero haciendo referencia al inicio de su relación con Vicky Xipolitakis.