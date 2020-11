En Masterchef Celebrity un grupo de famosos compite entre sí para ganar un millón de pesos. Las celebridades deben preparar platos con recetas de lo más difíciles y cada semana uno es eliminado. Como solo hay un vencedor, todos son rivales y no hay equipos. Sin embargo, las chicas dejaron de lado por un momento el sentido de competencia ayudaron a Fede Bal.

Los participantes, como todas las personas, tienen más afinidad con unos y menos con otros, pero a lo largo del programa hubo grandes muestras de compañerismo. Entre las más destacables está la relación de complicidad entre El Polaco y El Turco García, quienes se apoyan mutuamente y se dan aliento cuando la situación se complica. A esta actitud se le sumó la buena predisposición que tuvieron las chicas este lunes.

Fede Bal estaba abatido intentado preparar un pionono bicolor y no es la primera vez que le pasa. El mediático suele estresarse seguido cuando cocina y siempre llega con lo justo a presentar el plato, aunque pocas veces coincidió con lo que le ordenaba la consigna. «Dale, dale Fede», le decían Leticia Siciliani, Iliana Calabró y Claudia Villafañe mientras él mostraba señales de darse por venido.

El hijo de Carmen Barbieri había preparado mal la mezcla y había decidido no hacerla de nuevo por el tiempo, pero sus compañeras no lo dejaron y como él no cedió ante los alientos fueron a darle una mano. La Claudia le lavó los platos que tenía en la bacha mientras las otras chicas le acercaban sus ingredientes y utensilios de cocina. «Las amo, las amo, las quiero en mi cumpleaños», les gritaba Fede Bal conmovido por el gesto.

Pese a la mano que le dieron, Fede Bal no alcanzó a cumplir la consigna y fue quien se puso el delantal negro que lo manda directamente a la gala de eliminación. Como falló haciendo el arrollado, el mediático improvisó con una base de masa a la que decoró con un intento de Baby Yoda. El resultado fue tan desastroso que hizo reír a carcajadas al jurado y fue tendencia en Twitter. No obstante, admitió que debe esforzarse más cocinando.