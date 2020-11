El fin de semana Lola Latorre se vio envuelta en un escándalo cuando se difundió que fue vista en una fiesta clandestina y la Policía le tomó los datos. La noticia tuvo una gran repercusión. Inmediatamente la familia de la influencer -recientemente curada de coronavirus– explicó que no participó del evento, sino que había ido a buscar a una amiga. El Cantando 2020 tomó una decisión ante este comportamiento.

«El Cantando 2020 es mi trabajo, la estoy pasando súper bien. En ningún momento mi intención fue ir a la fiesta. Fui a buscar a mi amiga y volví a dormir a mi casa», sostuvo Lola Latorre, participante del Cantando 2020. Asimismo, contó que salió de su casa sin el permiso de sus padres, quienes la retaron cuando volvió. En este contexto, confesó con preocupación: «Me muero si me voy del Cantando».

Para alegría de la instagramer, el productor de La Flia, Gabriel Fernández, aseguró que Lola Latorre no será echada del Cantando 2020. «Nosotros no somos la Justicia, ni nada», dijo Fernández, quien también comentó que desde la producción decidieron que Lola Latorre esté aislada catorce días. Como estuvo en contacto con sus amigas, le exigieron que, pasadas las dos semanas, vuelva al programa con un hisopado de resultado negativo.

La declaración de Lola Latorre

«Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar. No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo. Estuve en el lugar, me apersoné en la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto», aseguró Lola Latorre, participante del Cantando 2020 sobre la acusación de participar en una fiesta clandestina.

«Cuando llegué había doce camionetas de patrulleros, no había música ni gente bailando. Busqué a mi amiga y me dijeron que de la única manera que podíamos salir era dejando los datos y firmando una notificación. Los di, como todos los estuvieron ahí, pero nunca me imaginé todo esto», explicó la influencer, hija de Diego y Yanina Latorre. Su abogado, Fernando Burlando, comentó que no saben si será citada a declarar.