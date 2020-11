Yanina Latorre estuvo rodeada de casos positivos de coronavirus durante tres semanas, pero no se contagió de la enfermedad. Su marido, Diego Latorre, y su hija, Lola Latorre, contrajeron covid-19 y Yanina tuvo que aislarse con ellos por ser contacto estrecho y vivir en la misma casa. Los dos ya fueron dados de alta y ella jamás presentó síntomas, pero aún no vuelve y mandó un mensaje al respecto, ¿La quieren de regreso?

«Estoy en el auto después de cuatro semanas de no salir. Nunca salí a la puerta de calle», comentó Yanina Latorre en un video que grabó tras finalizar con su aislamiento. La mediática podría haber terminado de cumplir el confinamiento días anteriores, pero el positivo de Diego Latorre le retrasó la salida. Tras semanas de estar ausente, habló sobre su regreso a Los Ángeles de la Mañana y dejó en puerta una interna en el programa.

«Hablamos con Lucas, de la producción (de LAM), y Ángel (De Brito), que en vez de empezar este miércoles, empiezo el lunes a trabajar», explicó la panelista. Luego, opinó que el coronavirus en una «enfermedad estigmatizante». «Para que me estén discriminando por familia covidera me quedo unos días más adentro, para que todos estén seguros de que no los voy a contagiar, se quejó y lanzó: «No quiero cargar con las desventuras de nadie».

La salud de Diego Latorre

«Diego clínicamente está bien, ya no tiene Covid, ya no contagia, pero te quedan secuelines. Por ejemplo, no recuperó el olfato, tiene una voz medio rara, tiene un cansancio. Hay gente que le pega y gente que no, a Diego le pegó todo», contó Yanina Latorre sobre su marido, quien estuvo internado por presentar una complicación en su cuadro de coronavirus. «Él dice que no me quería decir nada pero que la pasó fatal», confesó.

«Parece que los dolores son tremendos, difíciles de describir porque uno no los pasó, pero es el cuerpo, la cabeza, la piel, los músculos», comentó acerca de la enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. «Yo viví toda esta mier… de cerca. A Diego le pasó todo lo que le tenía que pasar. Tuvimos la suerte de que él es joven, sano, deportista y por eso salió, pero hay gente que no sale», reflexionó la periodista días atrás.