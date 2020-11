Charlotte Caniggia volvió al Cantando 2020 hace poco y desde entonces no deja de causa polémicas y meterse en conflictos. Primero apuntó contra el la producción, luego contra sus compañeros y ahora contra Moria Casán. La mediática no tuvo una buena noche en su primera participación en el Superduelo y responsabilizó directamente a La One por una equivocación que cometió.

En el Cantando 2020 actualmente se está disputando el Superduelo, en el que los mejores participantes se miden directamente contra los peores del certamen. A Charlotte Caniggia, que está bien abajo en la tabla, le tocó enfrentarse con Jay Mammón, uno de los que cosechó un puntaje alto. La hermana de Alex Caniggia le rindió homenaje a Britney Spears, pero no le salió como esperaba.

Charlotte Caniggia hizo un compilado de las mejores canciones de Britney Spears, pero olvidó gran parte de las letras de las canciones. Cuando terminó y Ángel De Brito le preguntó qué le pasó, ella respondió: «Nada. Les vi las caras a todos, se reían de mi». Luego apuntó directamente contra una jurado en particular. «Moria hacía gestos», lanzó y La One le respondió inmediatamente.

«No puedo creer que mientras cante me mire a mí. Muy mal, mi amor, sos una amateur, no sos una profesional. Tenés que mirar al público, que es la cámara», contestó Moria Casán ante la acusación. «Yo vi a todos. Me chu… un huevo igual”, le retrucó Charlotte y Moria explicó el motivo de sus gestos. “Igual, no puedo creer que te olvidaste la letra. Me hizo gracia lo mal que lo hiciste», manifestó la jurado.

A pesar del intercambio y de Moria le dio su voto a la hija del Pájaro y Mariana Nannis, a quien le destacó que es una «showwoman extraordinaria». Sin embargo, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla, Nacha Guevara y Flavio Mendoza optaron por darle el punto a Jey Mammón y Carla Del Huerto. Charlotte Caniggia y su compañero deberán seguir enfrentándose en duelos para asegurar su continuación en el Cantando 2020.