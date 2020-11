Pablo Ruiz fue expulsado del Cantando 2020 semanas atrás, pero no por su desempeño, sino por protagonizar un escándalo. La producción decidió apartar al cantante porque participó de una fiesta clandestina. El joven dio una excusa que pareció tener efecto ya que fue reincorporado al programa. Desde el certamen le dieron la bienvenida, pero Nacha Guevara no está conforme con su vuelta y se lo hizo saber.

Los eventos masivos están prohibidos desde hace varios meses en la Argentina, debido a la pandemia de covid-19. En este contexto, el hecho de que Pablo Ruiz participó de uno generó gran repudio. Sin embargo, el cantante aseguró que fue porque estaba triste por el día de la madre -perdió a la suya hace un tiempo- y la producción decidió que vuelta a suplantar a Lola Latorre -ausente también por ser vista en otra fiesta clandestina-.

Nacha Guevara se molestó tanto con Pablo Ruiz como con la producción del Cantando 2020. “Pablo, no pensé que volvías», confesó la jurado. Luego, lo fulminó. «Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo», expresó enojada.

«Igual, yo pido disculpas, hice todo lo q tenía que hacer, los test”, contestó Pablo Ruiz, intentando defenderse de la crítica de la artista. No obstante, a Nacha Guevara poco le importó su explicación y se mantuvo firme en su postura. “Sigo pensando lo mismo, que fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema, perdón», concluyó la jurado.

El escándalo de Lola Latorre

El viernes pasado Lola Latorre fue vista en una fiesta clandestina, en la que la Policía la paró y le tomó los datos. A causa de la gran repercusión que tuvo el suceso, la influencer aclaró que ella no participó del encuentro. Según comentó, asistió al lugar a buscar a una amiga que no tenía en qué volver, pero jamás ingresó al salón. Desde La Flia decidieron que no asista durante dos semanas al Cantando 2020 y que vuelva con un hisopado negativo.