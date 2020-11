Diego Maradona presentó complicaciones en su estado de salud y salieron nuevamente a la luz las internas del Clan Maradona. Rocío Oliva quedó en el ojo de la tormenta por una polémicas declaraciones que realizó sobre su relación con Claudia Villafañe y el estado de salud del diez. Un periodista la trató de mentirosa y la exdeportista se defendió contando una nueva conversación que tuvo con la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

«Yo voy a contar un poco, aunque después tenga mensajes en contra!, anticipó Rocío Oliva días atrás, cuando Diego Maradona fue internado. «Hoy, a raíz de la internación de Diego, hablamos con Claudia Villafañe. Yo siempre tuve un buen diálogo con ella, siempre hablamos bastante», comentó la periodista. A su vez, aseguró que le dijo a la madre de Gianinna y Dalma que ellas y sus hijas debían salvarlo.

Sin embargo, el periodista Adrián Pallares dijo que Claudia Villafañe desmintió a Rocío Oliva al decir que ese no fue el contenido de la conversación. La deportista explotó de furia y le volvió a llamar a La Claudia para quejarse de que la hace quedar como mentirosa. «Existió el diálogo, por más que digan que no es lo que yo conté acá y yo no mentí ni en una coma”, sostuvo la panelista de Polémica en el Bar.

Según contó, se comunicó nuevamente con Claudia Villafañe y le dijo «¡Me hacés quedar como una mentirosa”. A lo que la participante de Masterchef Celebrity le contestó: “Yo no hablé con los medios. Están diciendo eso, pero no creas nada de lo que dicen”. Sin embargo, Rocío Oliva protestó por las críticas que está recibiendo. «Pero mientras tanto el garrón me lo como yo», le manifestó.

«Yo lo único que hice desde que me enteré de todo esto fue llamar a Claudia y ponerme a disposición por si alguien necesitaba algo y ahí terminó mi rol. Si necesita algo, yo estoy. Pero después yo no puedo hacer nada», expresó la exfutbolista. «Yo no soy mentirosa, al que le guste bien y al que no también”, señaló Rocío Oliva, quien también opinó que no es momento de buscar culpables, sino soluciones.