El hijo del presidente de la Nación, Estanislao Fernández, se sometió a una operación y compartió con sus seguidores la alegría que le generó el resultado que obtuvo. Su fama no viene solo por formar parte de la familia presidencial, sino que también -bajo el nombre de Dyhzy– es conocido por ser un drag queen e instagramer. Por lo que uso su red social para informar sobre el nuevo cambio.

«Estoy re feliz bol…» anunció Estanislao Fernández en una historia de Instagram. Acto seguido, explicó a que intervención quirúrgica se sometió. «Ya estoy en casa. Me operé de la vista y ya veo perfecto», comentó con alegría. «Parece una pelotu…, pero nunca en mi vida vi bien. Tengo problemas en la vista desde siempre y estoy feliz porque esta es la primera vez que veo, que puedo ver bien sin tener que meterme algo en el ojo», explicó.

“Más allá de que todavía tengo como ‘la resaca’ de la operación, estoy feliz. Cuando me den el alta, no voy a tener que usar más lentes de contacto para montarme, no voy a tener que usar más una mie…», agregó el hijo de Alberto Fernández. A su vez, destacó lo importante que es la operación para su trabajo como cosplayer y drag queen. «Voy a poder usar lentes de contacto de color para los cosplay”, destacó.

«Nada ni nadie me puede quitar la felicidad de este momento», aseguró Dyhzy y luego detalló cómo fue la operación. “Lo primero: vayan a un oculista y a un oftalmólogo. Yo no soy parametro de nada. Lo que sí puedo decirles es que, al menos a mí, la operación es muy rápida, cinco o seis minutos. Después estás entre tres o cuatro horas con los ojos llorando y con mucha fotofobia”, señaló.

«Por eso estoy con las cortinas bajas. Son unas horas de mie…, si se pueden dormir, háganlo. Me operé de miopía. Soy vidente», expresó para finalizar con su narración Estanislao Fernández. Dyhzy es drag queen desde hace años y tiene trescientos setenta y nueve mil seguidores en Instagram. En su perfil comparte sus cosplayers y les cuenta sobre su vida diaria a todos sus fans.