Lola Latorre fue a una fiesta clandestina a buscar a una amiga que no tenía en qué volver y, como el hecho generó un gran escándalo, desde La Flia tomaron una decisión. La productora apartó a la influencer del Cantando 2020 durante dos semanas y para su regreso le exigen un hisopado negativo. Luego, por una malinterpretación, la instagramer quedó en el ojo de la tormenta y su madre, Yanina Latorre, salió a defenderla.

Tras recibir las ordenes de ausentarse del Cantando 2020 por prevención -estuvo en contacto con una amiga que participó de una fiesta clandestina– Lola Latorre fue a un salón de belleza. Los seguidores la criticaron porque como quedó apartada del certamen creían que debía estar aislada completamente, sin salir de su casa. Las críticas llovieron y la madre de la participante del certamen los cruzó.

«Les quiero explicar una cosa. No es que Lola está aislada socialmente o en cuarentena, pedazo de burros y mediocres, LaFlia decidió aislarla del Cantando 2020«, manifestó Yanina Latorre. «Te aíslan cuando tenés contacto estrecho con alguien que tuvo Covid-19, pelotud… Si no tendríamos que estar todos aislados cada vez que vas al supermercado, a una reunión, al canal o cuando se juntan diez personas al aire libre», añadió.

«Hay que ser ignorante, por Dios», expresó furiosa la panelista de Los Ángeles de la Mañana. «Lola fue a buscar a una amiga que estuvo en una fiesta clandestina, la subió al auto. Esa chica no tiene síntomas ni Covid-19. Entonces, ni Lola, ni yo, ni nadie tenemos que hacer aislamiento», explicó Yanina Latorre, quién sostuvo que su hija cometió un error propio de la edad porque «es una niña de diecinueve años»-

«A Lola le dieron el alta porque ya tuvo covid-19 y se supone que generó anticuerpos y no se puede contagiar», sostuvo la periodista de LAM, pese a que hubo casos de reinfección y no está comprobado que los pacientes con coronavirus generen anticuerpos. «La productora, viendo la cagada que se mandó, la aisló del Cantando, pero no está aislada de la vida», remarcó y finalizó su descargo diciendo: «Hay que ser pelo… Burros».