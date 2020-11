Muchos años atrás, Cinthia Fernández y Ricardo Fort tuvieron algunos encuentros en televisión. Ella lo criticó al aire varias veces e incluso llegó a tildar de «falsa» la relación que tenía con Virginia Gallardo. El mediático lleva casi siete años fallecido y la bailarina recordó un épico momento que vivió con él, pero, para sorpresa de todos, no fue una discusión, sino un gran gesto que el heredero del imperio Fort tuvo con ella.

Este cinco de noviembre Ricardo Fort hubiese cumplido cincuenta y dos años. El excéntrico millonario fue una de las figuras más polémicas y a la vez más queridas de la televisión. Su pérdida dejó un gran dolor en el espectáculo argentino y, a casi siete años de su pérdida, se lo sigue recordando. Con motivo de lo que hubiese sido otra celebración de su natalicio, en varios programas compartieron anécdotas con él.

Entre los ciclos que intercambiaron recuerdos de Ricardo Fort estuvo Los Ángeles de la Mañana, donde Cinthia Fernández contó un enorme gesto que el mediático tuvo con ella. «Yo estaba embarazada y mi espectacular exmarido estaba tomando algo en un bar», dijo al iniciar su relato. La bailarina tuvo tres hijas con Matías Defederico, con quien actualmente tiene problemas legales porque no se hace cargo de las niñas.

«A las tres de la mañana me agarró antojo de comer un bocadito Marroc», no me había pasado en todo el embarazo, y lo puse en Twitter», comentó la participante del Cantando 2020. «Ricardo me escribió por privado y me dijo ‘mañana tenés toda la casa llena de chocolates’ Dudé si era su cuenta real, por lo que también me escribió una persona que estaba siempre con él y me pidió la dirección de mi casa», continuó.

Finalmente, contó cómo fue el desenlace de aquella noche. «No te puedo explicar lo que fue al otro día…», dijo Cinthia Fernández y agregó: «Estuve un año y medio comiendo chocolates». «Y eso que nos habíamos peleado porque yo decía que la relación entre Virginia Gallardo y él no era verdad», recordó la panelista de LAM sobre el difunto famoso. No obstante, destacó: «Después, hicimos las paces».