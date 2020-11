Ángel De Brito, conductor del Cantando 2020 y Los Ángeles de la Mañana, es considerado una figura importante dentro del mundo del espectáculo. Durante años se fue armando su lugar y ahora su palabra tiene un gran peso, por esto sus declaraciones sobre Lola Latorre tienen un gran significado. El presentador confesó qué medida hubiese tomado contra la influencer y generó polémica.

Lola Latorre estuvo en una fiesta clandestina en la que la Policía le tomó los datos. El hecho generó un escándalo, principalmente porque había sido dada de alta de coronavirus solo unos días atrás. Sin embargo, ella aclaró que no participó del evento. Según contó, estaba en su casa con unas amigas y fueron a la fiesta únicamente a buscar a otra joven de su grupo que no tenía en qué irse.

Desde la producción del Cantando 2020 tomaron la decisión de que, como había estado en contacto con otras personas, se aísle durante catorce días y vuelva al certamen con un hisopado negativo. El conductor del ciclo, Ángel De Brito, disintió con esta medida y confesó qué hubiese hecho él. «Yo si fuera productor echo al que hubiese hecho esto. A cualquiera, sea Claribel Medina, Cinthia Fernández o yo. No es personal», manifestó.

«Pero si vos le preguntás a la producción, ellos te dicen ‘nosotros no somos la Justicia, no somos un tribunal ético, por eso decidimos aislarla’», lamentó Ángel De Brito. Cuando le consultaron a Gabriel Fernández, productor de La Flia, el motivo por el que no echaron a Lola Latorre y él sostuvo. «Nosotros no somos la Justicia, ni nada». Sin embargo, semanas atrás echaron a Pablo Ruiz del Cantando 2020 por participar de una fiesta clandestina.

A su vez, la producción decidió reincorporar Pablo Ruiz al Cantando 2020. El regreso del joven que estuvo presente en una fiesta clandestina enojó a Nacha Guevara. «Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra», dijo la jurado, quien probablemente piense lo mismo sobre la hija de Diego y Yanina Latorre.